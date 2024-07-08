İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Sanko Holding’e ait İSKO Tekstil Fabrikası bünyesinde yer alan bölümler arasında bu yıl 12.’si düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvasında kupanın sahibi belli oldu. 32 takımın katıldığı turnuva da şampiyonluk kupasını Boya Terbiye Takımı aldı.



İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu ile İnegöl Kapalı Spor Salonunda yaklaşık 1,5 ay süren turnuvada keyifli ve mücadele dolu maçlar oynandı. Büyük çekişmenin yaşandığı Voleybol Turnuvasında, fabrika çalışanları kendi bölümlerinde oluşturdukları takımların mücadelesinin son gününde finale kadar gelmeyi başaran Boya Terbiye Takımı ile İSKO 3 Makina Bakım takımı şampiyonluk için sahneye çıktı.

Maç sonunda şampiyon Boya Terbiye takımı olurken, ikinci 3 Makina Bakım takımı, üçüncü İSKO 3 İhzarat Takımı olurken, turnuvanın en değerli oyuncu ise, Planlama takımından Pelin Ildırkaş oldu.



Kupa törenin de konuşan İSKO A.Ş. Personel Müdürü Sedat Binici, “27.05.2024 Pazartesi günü İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda başlatmış olduğumuz, ve yaklaşık 40 gündür devam eden İSKO Bölümler Arası 12. Geleneksel Voleybol Turnuvasını, bugün çalışanlarımızın, ailelerinin katılımıyla coşkulu bir havada gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 8 grup ve 32 takımla başlayan turnuvamızda çalışanlarımızın arasında kurum kültürümüzün pekişmesinde, İSKO Ailesinin daha da anlam ve önem kazanmasına, Takım Ruhu & Motivasyonlarının artırılmasında, reflekslerimizin hızlı bir şekilde gelişmesine önemli bir yer edinmiştir. Mutluluğun çalışma performansı üzerinde etkili olduğunun bilincindeyiz. Mutlu insanlar iş hayatında daha verimli olduklarını biliyoruz. İnsanların ruh halleri iyi olduğunda problemleri daha hızlı çözmeye, işbirliğine ve yaratıcılığa daha yatkın oldukları, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve kalite oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Turnuva boyunca çalışanlarımızın Takım olma, Sorumluluk alma, İyi İletişim, İyi konsantrasyon, Motivasyon ve Davranış kontrolü gibi kişisel gelişimleri daha da pekişmiştir. İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi okul müdürlüğüne desteklerinden dolayı, İşyerimizin Üst Yönetimi ve Genel Müdürümüze, Fabrika Müdürümüze katkılarından dolayı, yaklaşık 1,5 aydır maçlarımızı yöneten İnegöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Serkan Seçkin Bey’e ve Masa Hakemi Mehmet Akbulut Bey’e teşekkür ediyoruz. İSKO Ailesi kavramını daha da benimsetmek için düzenlediğimiz bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve takımlarımıza desteklerini esirgemeyen bölüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren takım ve oyunculara kupa ve madalyaları takdim edildi.