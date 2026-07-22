Mevcut Kırantepe Su Deposu’nun artan ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle inşa edilen yeni su deposunun, bölgede yaşanan su sorunlarına kalıcı çözüm sunması hedefleniyor.

Mahallelerinin su geleceği açısından büyük önem taşıyan projeyi Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar, Demirtaş Dumlupınar Mahalle Muhtarı Emin Topaloğlu ve Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Konuk yerinde inceledi.

Muhtarlar, bölgenin içme suyu altyapısını güçlendirecek yatırım dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.



Kırantepe Su Deposu’nun 80’li yıllarda yapılan ufak bir su deposu olduğunu ifade eden Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar, "Artan nüfusun ardından BUSKİ ile beraber uzun vadeli bir planlama yapıldı. Su deposu inşallah Demirtaş’ı rahatlatacak. Emeğinden dolayı Şahin Biba Başkanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Nüfusun çoğalması ve göç almalarından dolayı ciddi bir ihtiyaçları olduklarını ifade eden Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Konuk," Demirtaş her geçen gün nüfusu artan bir yer. Önceki su deposu çok ufaktı. Bu su deposunun yapımından dolayı Şahin Biba Başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Su ihtiyaçlarının olduğunu ve eski deponun yetersiz kaldığını ifade eden Demirtaş Dumlupınar Mahalle Muhtarı Emin Topaloğlu, "Yerleşim alanları çoğalıyor, taşınanlar çoğalıyor. Yapmış olduğu hizmetten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür ederim." dedi.