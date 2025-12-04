1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal T., tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal T.’nin market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı anlar yer aldı.

Tutuklandı

Olayla ilgili adli emanet memuru şüpheli Kemal D., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan şüpheli Kemal D., 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.