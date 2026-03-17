Kuzey Makedonya'nın, Vasilevo şehrinde düzenlenen iftar programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve meclis üyeleri katıldı.

'Gönül borcumuz var'

Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla düzenlenen iftar programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Yıldırım Belediyesi olarak bizler, sadece şehrimizde değil, gönül coğrafyamızın dört bir yanında bu mübarek ayın ruhunu yaşatmayı bir görev, bir sorumluluk ve aynı zamanda bir gönül borcu olarak görüyoruz. Bugün burada, kurduğumuz bu kardeşlik sofrası, aslında sadece bir iftar programı değildir. Bu sofra; Halep'ten Gazze'ye, Gümilcine'den Hasköy'e uzanan bir gönül köprüsünün, birliğimizin ve dayanışmamızın somut bir ifadesidir. Bizler inanıyoruz ki, aynı sofrada buluşan gönüller arasında sınırlar ortadan kalkar, mesafeler anlamını yitirir' ifadelerini kullandı.

'Evlad-I fatihan torunuyuz'

Türkiye ve Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, 'Aynı zamanda bizler, bu topraklarda asırlardır kök salmış, tarih yazmış, medeniyet inşa etmiş Evlad-ı Fatihan'ın torunlarıyız. Balkanlar, bizim için sadece bir coğrafya değil; hatıralarımızın, ecdadımızın izlerinin ve ortak kültürümüzün yaşadığı kadim bir yuvadır. Burada attığımız her adımda, kurduğumuz her sofrada, geçmişin emanetini geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bizler aynı inancın, aynı kültürün, aynı tarihin evlatlarıyız. Evlad-ı Fatihan ruhuyla, nerede bir kardeşimiz varsa oraya ulaşmayı, gönül köprüleri kurmayı ve bu kardeşliği diri tutmayı sürdüreceğiz. Nerede bir gönül varsa, orası bizim için yakındır. Bu mübarek akşamın; birlik ve beraberliğimizi artırmasını, gönüllerimizi yakınlaştırmasını ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Soframızı bereketlendiren, gönlümüzü zenginleştiren hepinize teşekkür ediyorum' dedi. Başkan Oktay Yılmaz ve beraberindeki heyet iftardan sonra İştip'e geçerek tarihi Kadın Ana Camii'nde teravih namazı kılarak, bölgede yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Namazın ardından ise heyet, İştip Müftüsü Nasir Recepi'yi ziyaret etti