İlçedeki birçok kuaför, artan talebi karşılayabilmek için randevu sistemiyle çalışırken, gece geç saatlere kadar hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun zirveye ulaştığı gözlemlenirken, işletme sahipleri müşterilerini mağdur etmemek adına mesai saatlerini uzattı.

Kuaför esnafı, her bayram öncesi benzer bir yoğunluk yaşandığını belirterek, bu yıl da talebin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Vatandaşlar ise bayrama bakımlı girmek için günler öncesinden randevu almaya başladıklarını dile getirdi.

Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edemeyen bazı işletmeler, vatandaşlara son günlere kalmadan planlama yapmaları konusunda uyarıda bulundu.