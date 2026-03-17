Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki downhill sporcusu Ramazan Ayvaz, yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü dağ bisikleti sporunda önemli bir başarıya imza atarak Avrupa'nın prestijli organizasyonlarından ISX Downhill Cup için davet mektubu aldı. Genç sporcu, yazın Almanya'da düzenlenecek yarışta Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Adrenalin dolu sporun zorluklarına rağmen büyük bir tutkuyla çalıştığını belirten Ayvaz, yarışlara hazırlanmak için Bursa'nın farklı noktalarında antrenman yaptıklarını söyledi. Bu sporun riskli olduğunu ancak doğru ekipman kullanımıyla risklerin azaltıldığını vurgulayan genç sporcu, "Sporumuz tehlikeli ama aynı zamanda çok eğlenceli. Zorlu parkurlarda korku ve heyecan yaşıyoruz ancak o anı atlattıktan sonra yaşadığımız mutluluk tarif edilemez bir duygu. İnsana gerçekten yaşadığını hissettiriyor" dedi.

Antrenmanlarını çoğu zaman merdivenli alanlar ve uygun olmayan zeminlerde yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Ayvaz, yeterli parkur bulunmamasının genç sporcular için büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında bu spor için özel parkurlar bulunduğunu belirten Ayvaz, Türkiye'de de benzer yatırımların yapılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde yeterli orman parkurları ve bike park alanları olmadığı için gençler daha tehlikeli alanlarda antrenman yapmak zorunda kalıyor. Belediyelerin bu konuda destek vermesi hem sporun gelişmesi hem de gençlerin daha güvenli şekilde spor yapabilmesi açısından çok önemli" diye konuştu.

"Ülkemi temsil edeceğim için gururluyum"

Uluslararası yarışa katılacak olmanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Ayvaz, "Daha önce yurt dışına hiç çıkmadım. Bu da benim için ayrı bir heyecan. Dünya çapında güçlü sporcuların katıldığı bir yarışta ülkemi temsil edecek olmak büyük bir gurur. En iyi performansımı göstererek güzel bir derece elde etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hedefinin ilerleyen yıllarda UCI World Cup gibi dünya çapındaki organizasyonlarda yarışmak olduğunu söyleyen genç sporcu, bu yarışın kariyeri için önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Güvenliğin bu sporun en önemli parçası olduğuna dikkat çeken Ayvaz, full face kask, body armor, dizlik ve koruyucu ekipmanlar kullanarak ihtimal kazalarda riskleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti. Genç sporcu, Bursa'da Downhill sporunun gelişmesi için yetkililerden destek beklediklerini de sözlerine ekledi.