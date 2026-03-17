Sultan Su İnegölspor Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demirtaş, 2025-2026 sezonuyla birlikte akademi liglerinde mücadele eden takımlar için yeni bir proje başlattıklarını açıkladı. Demirtaş, hedeflerinin profesyonel takıma en hazır şekilde oyuncu kazandırmak olduğunu belirterek, bu sürecin doğru planlama ve zaman gerektirdiğine dikkat çekti.

Günümüz futbolunda artan maliyetlere karşı özkaynak sisteminin önemine vurgu yapan Demirtaş, altyapıdan yetişen oyuncularla sürdürülebilir bir başarı yakalanabileceğini ifade etti. En küçük yaş grubundan U19 seviyesine kadar sporcu kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, U14 ve U15 takımlarının elde ettiği şampiyonlukların kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.

Altyapıda kalıcı bir futbol felsefesi oluşturmayı amaçladıklarını belirten Demirtaş, “Yeteneğin ön planda olduğu, kazanmak için her yolun mubah sayılmadığı bir anlayışı yerleştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda disiplinli bir yapı kuruyoruz. Gereksiz kırmızı kart gören oyuncularımıza, federasyonun verdiği cezaya ek olarak kulüp içi yaptırımlar uygulayacağımızı sporcularımıza ve velilerimize bildirdik” dedi.

Uzun vadeli bir yol haritası ile ilerlediklerini vurgulayan Demirtaş, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çocukların geleceğini en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını ifade etti. Yönetim kurulu, antrenörler, veliler ve sporculara teşekkür etti.

Şampiyon ekibin, Çarşamba günü saat 13.00’te ilçe stadında sahaya çıkarak taraftarıyla buluşacağını ifade eden Demirtaş, “Bu önemli karşılaşmanın ilçe stadında oynanması için Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ve yönetim kurulumuzla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış, yönetimimiz bu talebimizi geri çevirmemiştir. Alınan bu karardan dolayı Kulüp Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür eder, şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşamak için tüm taraftarlarımızı ilçe stadına bekleriz.” şeklinde konuştu.