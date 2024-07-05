Bursa’nın bir dönem en prestijli bölgelerinden biri olan ancak son yıllarda değerini yitiren Altıparmak-Çarşamba bölgesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ortak akılla dönüştürülecek.

Bursa’nın depreme dirençli kent haline gelmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbi konumundaki Altıparmak-Çarşamba bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Altıparmak-Çarşamba Proje Alanı’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yetkilileri katıldı. Projeyle ilgili ortaklaşa yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, bundan sonraki süreç hakkında genel değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca uygulama takvimine göre belirli aralıklarla devam edecek toplantılarla, Altıparmak-Çarşamba Bölgesi'nin dönüşümü için katılımcı bir yol izleneceği belirtildi.

82 hektar büyüklüğündeki proje alanı, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde güneyde Altıparmak Caddesinin her iki yakası, batıda Stadyum Caddesi, kuzeyde Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve doğuda Fevzi Çakmak caddesi ile sınırlandırılan, Altıparmak, Çırpan, Selimiye, İntizam, Hocahasan, Ahmetpaşa, Şehabettinpaşa, Aktarhüssam, Kuruçeşme ve Yahşibey mahallelerinin bir kısmını kapsıyor.

Kaynak: İHA