Oregon Eyalet Üniversitesi ile Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmalar, dijital cihazların insan biyolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

Meyve sinekleri ve insanlar üzerinde yapılan deneyler, mavi ışığa maruz kalmanın hücresel işleyişi bozarak yaşlanma sürecini hızlandırdığını ortaya koydu. Jadwiga Giebultowicz öncülüğündeki ekip, mavi ışığın hücrelerin enerji üretiminde kritik rol oynayan metabolit dengesini ciddi şekilde değiştirdiğini tespit etti.

Araştırma bulgularına göre mavi ışık, hücrenin enerji üretimi için gerekli süksinat seviyesini yükseltirken, sinir hücreleri arasındaki iletişimde önemli olan glutamatı azaltıyor.

Dr. Giebultowicz ise durumu şu sözlerle özetledi: “Yüksek süksinat seviyeleri, depoya konan ancak motora ulaşamayan yakıt gibidir; enerji mevcut ama hücre bunu kullanamaz ve bu durum erken ölüme zemin hazırlar.”

SAÇ BEYAZLAMASINDA 7 KAT RİSK

Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 450 yetişkin üzerinde yapılan bir diğer araştırma ise ekran bağımlılığının dış görünüş üzerindeki ağır faturasını çıkardı.

Günde 7 saate kadar ekran kullanan katılımcıların verileri çarpıcı sonuçlar verdi:

Günde 6 saatten fazla telefon kullananlarda saçların erkenden beyazlama riski tam 7 kat daha fazla.

Katılımcıların yaklaşık %75’inde belirgin göz çevresi morlukları ve torbalar tespit edildi.

Yoğun kullanıcı grubunda cilt kuruluğu, kırışıklıklar ve sarkmaların çok daha yaygın olduğu görüldü.

KORUNMANIN YOLU: FİLTRE VE GÜNEŞ KREMİ

Bilim insanları, mavi ışığın cilt üzerindeki etkisinin güneş ışığına benzer bir hasara neden olduğunu kaydetti. Uzmanlara göre, yaşlanma riskini azaltmak için ekran filtresi kullanmak veya evde bile olsanız mavi ışığa karşı etkili güneş kremleri sürmek koruyucu bir strateji olabilir.