Kaza İnegöl'ün kırsal Edebey mahallesinde meydana geldi. Sürücü Murat A.(38) yönetimindeki 16 BZY 232 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosikletten düşen hayatını kaybetti.

Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.