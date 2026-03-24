Başrolde Vedat İnceefe'nin yer aldığı senaryosunu ise Onur Tan ve Nevzat Erkul kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Deniz Enyüksek yaptı.

1970'li yıllarda ülkücü hareket içerisinde parlayan Abdullah Çatlı, zaman içerisinde ülkenin en çok tanıdığı organize suç lideri olmayı başardı.

Devletle bağlantıları ile bilinen Çatlı, Bahçelievler Katliamı gibi bir çok faili meçhul cinayetlerle anıldı.

1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, sırlarıyla hayatına veda etti.

Suikast şüphesi ile yıllarca sorgulanan kaza Türkiye gündeminden düşmedi.

Kazadan geçen 30 yıl sonra Çatlı'nın hayatı beyaz perdeye aktarıldı.

Sinemalarda vizyona giren filmde İnegöl'de mobilyacılık yapan oyuncu Mehmet Altan da rol alıyor.

