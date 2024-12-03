SASKİ’nin 18 Nisan Caddesi’nde gerçekleştirdiği 17 bin 500 metrelik altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona gelindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kazımpaşa bölgesinde yürüttüğü 17 bin 500 metrelik yeni atık su hattı projesi çerçevesinde 18 Nisan Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 bin 600 metrekarelik alana 750 ton sıcak serimi gerçekleştiriliyor. Gün içerisinde tamamlanacak asfaltlama işleminde ekipler gece geç saatlere kadar sahada olacak.