ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından desteklenen ve Alzheimer, vasküler hastalık, pediatrik epilepsi, travmatik beyin hasarı ve yaşlanmaya odaklanan çalışmaların sonucu bilim dünyası ile paylaşıldı. Akademisyen Doç. Dr. İlker Özşahin’in yer aldığı çalışmada Alzheimer’ın tanı ve tedavisine yönelik sonuçlar yayınlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eyaletinde, Cornell Üniversitesi Weill Cornell Tıp Fakültesi (WCM) Radyoloji Bölümü’ne bağlı Beyin Sağlığı Görüntüleme Enstitüsü’nde (BHII) çalışmalar yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin, Alzheimer, vasküler hastalık, pediatrik epilepsi, travmatik beyin hasarı ve yaşlanmaya odaklanan birçok projede görev aldı. Doç. Dr. Özşahin, iki yıllık süreçte hafıza ve bunama bozukluklarının biyolojik karakterizasyonu ve tedavisi, biyobelirteç değerlendirmesi için hedef araştırma popülasyonlarının geliştirilmesi, nörolojik hasara neden olan hastalıkların anlaşılmasını geliştirmek için yeni görüntüleme yöntemleri, tanısal ve mekanik biyobelirteçlerin doku bazlı karakterizasyonu gibi konuları içeren araştırmalarda yer aldı. Yürütülen araştırmalar ise yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlandı. Parçası olduğu araştırmaları, prestijli konferanslarda sunan Doç. Dr. İlker Özşahin, geçen hafta Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Nörodejeneratif Değişikliklerin Çözülmesi: MFikroglial Aktivasyondan Alzheimer Hastalığında Glenfatik Dinamikler ve Görüntülemedeki Yenilikler” başlıklı bir seminer verdi.

Araştırmalar bilimsel dergilerde yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin’in Cornell Üniversitesi Beyin Sağlığı Görüntüleme Enstitüsü’nde dahil olduğu araştırmalar alanında dünyanın en saygın bilimsel dergilerinde de yer buldu.

Doç. Dr. İlker Özşahin’in; Journal of Alzheimer’s Disease, Journal of Alzheimer’s Disease Reports, American Journal of Neuroradiology, Brain Communications ve Pharmaceutics dergilerinde yayımlanan çalışmalarında başta Alzheimer olmak üzere beyin hücrelerinde deformasyon oluşturan hastalıkların saptanması için kullanılacak yenilikçi görüntüleme teknikleri ele alındı.

Doç. Dr. İlker Özşahin: “Bilimin sınırlarını genişletme adına önemli adımlar attık”

Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dünyanın en önemli tıp fakültelerinden biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlker Özşahin, “Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Beyin Sağlığı Görüntüleme Enstitüsü’nde alanında öncü bilim insanlarıyla birlikte çalışmak benim için büyük bir deneyim ve onurdu. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların karmaşık dinamikleri üzerine multidisipliner bir yaklaşımla yürüttüğümüz çalışmalar, bilimin sınırlarını genişletme adına önemli adımlar atmamıza imkan sağladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile elde ettiğim bu değerli bilgi ve deneyimi, öğrencilerimle ve bilim dünyası ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım” dedi.