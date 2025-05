Dünyanın önde gelen yenilikçi finansal teknoloji şirketlerinden Colendi’nin fintek alanındaki gücü ve deneyiminden doğan ColendiBank, Türkiye’nin yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak 31 Ekim 2024’te BDDK’dan aldığı faaliyet izninin ardından, finansal sisteme entegrasyonunu tamamladı ve 05.05.2025 itibariyle müşteri kabulüne başladı.

Yapılan açıklamaya göre banka, dijital bankacılıkta fark oluşturacak deneyimi ‘İlk Müşterileriyle (Alfa)’ şekillendirerek daha geniş müşteri kitleleriyle buluşturacak. Dijital bankacılığın finans sektörünün sınırlarını yeniden tanımladığı bir dönemde, yeni nesil bankacılığın lideri olma hedefiyle yola çıkan ColendiBank, 2025 yılının ilk yarısında müşteri kabulüne başlama hedefini gerçekleştirdi.

"Hiper kişiselleştirilmiş bankacılık için hazırız"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO’su Deniz Devrim Cengiz, "Banka olarak Türkiye’den doğan global bir dijital banka olma hedefimiz için çok önemli bir kilometre taşını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, her biri kendi alanında deneyimli bankacılar ve Türk girişim ekosisteminin yıldız yeteneklerini bir araya getirdik. Bu ekip ve start-up kültürümüzün sağladığı esneklik ve dinamizmle finansal sisteme entegrasyonumuzu kısa sürede tamamladık, ‘İlk Müşterilerimizi (Alfa)’ kabul etmeye başladık. Bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda yapay zeka tabanlı altyapımızın ilk müşteri verileriyle öğrenmeye ve gelişmeye başladığı yeni bir dönemin ilk aşamasıdır. 0’dan 1’e gelmek, her kurucu ekip için unutulmaz bir an. Önümüzdeki dönemde kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren, kişiye özel çözümler sunan ‘hiper kişiselleştirilmiş’ bir dijital bankacılık sunacağız" şeklinde konuştu.

Cengiz ayrıca Türk bankacılık sisteminin sahip olduğu yetkinlikler ve regülatörlerin vizyoner desteği ile dünyada haklı bir öncülüğü ve bilinirliliği olduğunu da ifade etti.

Açıklamaya göre banka, gömülü finans çözümleriyle finans hizmetlere erişimi herkes için şeffaf, akıcı, hızlı ve kolay hale getirecek. Bu kapsamdaki çözümlerini sürekli geliştirirken iş ortakları ve partnerleri ile ulaşacağı müşterilerine uçtan uca bir dijital bankacılık deneyimi sunacak. Türk bankacılık sisteminde fintekten doğan ve globalde pazar lideri olmayı hedefleyen banka, bireyler ve KOBİ’ler için hiper kişiselleştirilmiş dijital finansal çözümleriyle finans dünyasında yeni bir çağ başlatmayı amaçlıyor.

Finansal teknolojiler ve dijital bankacılıkta ulusal şampiyonluk

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, "İlk başvurumuzdan müşteri kabulüne bu kadar kısa sürede ulaşmak, Colendi ekibinin vizyonu, becerisi ve yüksek çalışma disiplini sayesinde mümkün oldu. ColendiBank, Colendi’nin Türkiye’de, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen tam donanımlı alt yapısı ile faaliyet gösterecek. Dijital bankacılıkta attığımız bu adım, bankanın her yeniliğe adapte olabilen, yapay zeka temelli çözümleri ile kusursuz ürün sunabilen ve inovasyona öncülük eden bir konuma taşıyor. Türkiye’nin güçlü, gelişmiş bankacılık altyapısı ve regülasyonlar açısından öncü sistemi, global rekabet için kaslarımızı güçlendirerek bize büyük bir ivme kazandırıyor" dedi.

Colendi’nin bir diğer şirketi olan Londra merkezli blok zinciri çözümleri ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı SETL’ın New York Federal Rezerv Bankası’nın (FED) dijital para birimi projesi için teknoloji tedarikçilerinden biri olduğunu hatırlatan Tekmen, yerel ve global düzeydeki ileri yetkinlikler ile ColendiBank’ın müşterilerini kısa zamanda global finansal çözümlerle de tanıştıracağını söyledi.

"2025 için belirlediğimiz tüm hedefleri gerçekleştirmek üzere yoğun şekilde çalışıyoruz ve aynı hız, beceri seti ve inançla ilerlemeye devam edeceğiz" diyen Tekmen, bankanın bu önemli eşiği aşmasının Türkiye’den doğan ve global başarılarını katlayarak artıran bir ulusal şampiyon oluşturma hedefini gerçekleştireceğini gösterdiğini sözlerine ekledi.