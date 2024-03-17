Edinilen bilgiye göre Cuma mahallesi Sadıkzade sokak üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Hamzeh Alrefai (28) yönetimindeki 16 MB 7668 plakalı motosiklete sokak üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA