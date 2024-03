Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. İlk olarak Bal-Göç'ü ziyaret eden Fidan, ardından Mudanya'ya giderek sahilde vatandaşlarla sohbet etti. Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'in proje tanıtım toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat’taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Iraklı mevkidaşlarımızla paylaştık. Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık" dedi.

Mudanya'nın milli tarih ve şuur açısından çok müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Fidan, "11 Ekim 1922’de Anadolu'yu boyundurluk altına alma oyunlarını bozduğumuzu ilk defa yazılı olarak Mudanya'da kayda geçirdik. Milletimiz o vesileyle kahramanları ve vatanseverliği sayesinde tarihin akışının değiştirilebileceğini dünyaya göstermiş oldu. Bizler bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehitlerimizden, gazilerimizden, tarihimizdeki bütün kahramanlardan aldığımız emaneti daha yukarılara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Milli şahlanış sürecindeyiz. Türkiye'miz gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyunu bozan, adaletsizliklere boyun eğmeyen güçlü bir siyasi duruş sergiliyor" dedi.



"Savunma sanayiinde yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 80’lere taşıdık"

"Her zaman söylediğim bir hususu burada size ifade etmek isterim. Bu ülkenin kahramanları hep vardı. Bu topraklar askerinden öğretmenine, bilim insanlarından emekçisine, hayatın her alanında her dönem farklı kahramanlar çıkarmıştır. Bizler zor zamanlarda ortaya çıkan liderler sayesinde güçlüklerin geride bırakılmasına ve yeni dönemlere yelken açılmasına tarih boyunca defalarca şahitlik etmiş bir milletiz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Fidan, "Son 21 yılda Türkiye'mizin hangi noktadan nereye geldiğini, nasıl bir sıçrama kaydettiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye artık hakikaten sadece bölgesinde değil, uluslararası düzeyde de önemli bir aktöre dönüşmüştür. Bildiğiniz gibi 21 yıldır bildiğiniz veya bilmediğiz birçok cephede görev almış kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanımızın devletimiz ve milletimiz için gece gündüz nasıl mücadele ettiğini, nasıl çalıştığını yakinen şahitlik etmiş biriyim. Türkiye'de siyaseti ve toplumsal hayatın her alanındaki vesait zincirlerinin kırılması Cumhurbaşkanımızın azmi ve kararlılığıyla mümkün olmuştur. Son 21 yılda terörle mücadelede ve milli güvenlik sistemimizde daha önce eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attık. Türkiye her alanda sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı. Savunma sanayiinde yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 80’lere taşıdık" ifadelerini kullandı.



"Mevcut sistemin acizliği Gazze'de tamamen ifşa olmuştur"

Küresel savunma ürünleri ile ihracat endekslerinde rekor kıracak noktalara gelindiğinin altını çizen Fidan, "Milletimizin teveccühü ile hayata geçirdiğimiz politikalar, stratejiler vasıtasıyla her alanda çıtayı yükselterek ve refah seviyemizi arttırarak çok şükür yepyeni bir çığır açtık. Milletimiz refah ve huzur ve güvenliğini arttırırken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de ihmal etmedik. Şükürler olsun ki icraatımızın ve çalışmalarımızın semerelerini de alıyoruz. Milli menfaatlerimizi korumak için gidişatı iyi ve doğru okumamız gerekiyor. Mevcut dünya düzeni küresel adaletsizlikle krizlerle, savaşlarla baş edemiyor. Kendini güncellemeyen mevcut sistem, yaşanan sorunların da kaynağı haline gelmiş durumdadır. Mevcut sistemin acizliği Gazze'de tamamen ifşa olmuştur. İsrail'in mezalimine seyirci kalan bu sistem Ukrayna'daki savaşı da engelleyemiyor. Tersine teşvik ediyor. Bu sistem bırakın adaleti tesis etmeyi, küresel düzeydeki eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Hegemon güçler sadece emperyal gündemleriyle meşgul oluyorlar. Terör örgütlerini vekil örgütleri ve diğer yerel vesayet unsurlarının taşeron olarak kullanmaya devam ediyorlar. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışan oyunların tümünü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun boşa çıkardık. MİT’teki görevim sırasında arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz kendi aramızda bir konsept vardı. Terörle mücadeleyle alakalı. Sadece karşımıza çıkan teröristle uğraşmayacağız peşine düştüğümüz teröristi yakalayıp gereğini yapacağız diye. Öyle de yaptık" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dış politikamıza bunu uyguladığımız zaman sadece önümüze çıkan tehditlerle değil aynı zamanda ülkemiz için gerekli olan fırsatları, imkanları, milli menfaatleri dünyanın neresinde olursa olsun bulup elde edeceğiz. Sadece uluslararası sistemin önümüze çıkardığı engellerle vaktimizi harcamayacağız, mücadele ederken ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için iyi olanında peşinden koşacağız. Fırsatların da peşinden koşacağız. İşte bu yüzden Türkiye artan imkan ve kabiliyetleriyle adalet ve vicdan temeliyle yeni bir dünya düzeni kurulması için öncü rol üstlenmiş durumdadır. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemini dünyanın her köşesinde karşılık bulması asla boşuna değil."



"Iraklı mevkidaşlarımızdan söz aldık"

Türkiye'nin artık oyun kuran değil, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Fidan, "Bunu terörle mücadele stratejimizde de görüyoruz. Hükümetimizde askerimizle, güvenlik güçlerimizle terörle mücadelede son 21 yılda kaydedilen mesafe apaçık ortadadır. Terör illetini sadece ülkemizden değil, sınır ötemizden de temizle çabalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat’taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Irak mevkidaşlarımızla paylaştık. Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık. PKK'nın Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler. Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. En başta söylediğim gibi oyun bozuculuk, liderlik ve duruş gerektiriyor. Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu bu milletin zaten var olan kahramanlarını, evlatlarını büyük bir dava etrafında birleştirdi. Bursa Kayıboyu'na ev sahipliği yapmış, Osmanlı Devleti'ne de başkentlik yapmış bir şehir. Mudanyalı kardeşlerimiz kahraman liderlere, cengaverlere, vizyoner devlet adamlarına son derece aşinadır. Bunun en önemli işaretlerinden biri de son 21 yılda Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanlığı görevini yürüten diğer dava arkadaşlarımıza gösterilen sonsuz güvendir" şeklinde konuştu.

Mudanyalılara seslenen Fidan, "Değerli Mudanyalı kardeşlerim, şimdi söz sırası sizde. Biliyorsunuz, uzun yıllardır Bursa’ya var gücü ile hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş tekrar adaydır. Bu görevi kendisine tekrar tevdii edeceğinize inanıyorum. Az önce lansmanını dinlediğimiz genç, dinamik ve enerjik kardeşimiz Gökhan Dinçer de sizin teveccühünüz ile bu emaneti layığı ile taşıyacaktır. Buna da inancımız, güvenimiz tamdır. Bende önce konuşmacı olan Mustafa Bey, çok önemli bir konunun altını çizdi. İlçe belediyesinin büyükşehir ile büyükşehirin de merkez hükümetle olan ilişkisi, koordinasyon ve uyumu vatandaşımıza en ideal hizmetin götürülmesinde kilit hususlardan birisidir. Diğeri ise büyük bir ihlasla, vizyonla ve öngörüyle çalışmaktır” ifadelerine yer verdi.

Programda ilk olarak Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer projelerini tanıttı. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir konuşma yaparak, "Mevcut belediye başkanı 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. Üzülerek söylüyorum ki vatandaşa anlatacak hiçbir şey yok. Biz neler yaptık? Engellemelere rağmen Büyükşehir Belediyesi olarak Aile Destek Merkezimizi açtık. Gençlik merkezini yaptık. En son BURFAŞ kafemizi de açtık. Sahil düzenlemesini yaptık ki yeni ihalemizi de gerçekleştirdik. Tirilye'yi nasip olursa haziran, temmuz gibi ihya etmiş olacağız. En güzel şekilde Mudanyalılarla buluşturmuş olacağız. Her bir kırsal mahallemizin gerek altyapısı, gerek ulaşımıyla alakalı çalışmalar yaptık" dedi.



Varank'tan Dinçer'e övgü

AK Parti Bursa Milletvekili ve önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank da kısa bir konuşma yaparak, "Biz kendisiyle her zaman gurur duyduk, gurur duyuyoruz. Kendisinin bu millete daha uzun yıllar inşallah güzel hizmetleri olacak. Kendisinin tanımadığı isim yok. Telefon rehberinde olmadığı isim yok. Onun için Gökhan Dinçer kardeşimiz Mudanyalı hemşehrilerimiz ona destek verirse işte bu gücünü, bu kabiliyetlerini Mudanya'nın gelişmesi için kullanacak. Mudanya yüzyılını inşa etmek için kullanacak. Ben inanıyorum ki dinamizmiyle, onun bu yetenekleriyle çok farklı bir Mudanya'yı biz görebileceğiz" şeklinde konuştu.



Dinçer projelerini sıraladı

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Bizim için Mudanya’nın sadece insanı değil, sokakta ve suda yaşayan canlıları da kıymetli. Yeşili, ağacı, çiçeği, zeytini de kıymetli. Asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, ilçemizin ihtişamlı ve az bilinen tarihi geçmişi de önemli. Biz Mudanya’yı tüm değerleriyle bir bütün olarak sevip yaşatmak için yola çıktık. Rasyonel çözüm üreten, insan odaklı bir belediye bizim yönetim felsefemiz olacak" dedi.



"2 yılda yeni belediye binası tamamlanacak"

Mudanya Belediyesi’nin bir belediye binasının bile olmadığını ifade eden Dinçer, "Biz yeni belediye binamızı 2 yıl içinde bitireceğiz. Yeni belediye binamız ile hizmet kalitemizi artırırken, her 15 günde bir düzenleyeceğimiz vatandaş günü ile Mudanya ailemizle bir araya geleceğiz. Onlar bize gelmeyecek, biz onlara gideceğiz. Mudanya’da bir deprem bölgesi ve bununla ilgili ne yazık ki hazırlıksız. Yıllardır birçok yapının yapı kullanma ruhsatı sorunu var. Afet Master Planı ile Mudanya’da vatandaşlarımızın oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespitini yapacağız. Kentsel Dönüşüm ve Afet Müdürlüğü kurup, bu müdürlük kapsamında güven masaları kuracağız. Depreme dayanıksız olan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağız. Mudanya’mızda çok iyi organize olmuş, gönüllü arama kurtarma ekipleri var. Bunları belediyemiz ile koordinasyonlu çalışacak hale getireceğiz. Mudanyalılar ne istiyor dediğimizde kapalı pazar yeri talebiyle karşılaştık. Kapalı pazar alanlarını vatandaşlarımızın istediği bölgelerde projelendireceğiz. Kapalı pazar alanlarımızın sayısını ihtiyaç duyulan mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz projelerle arttıracak, daha verimli ve nitelikli kullanım alanları oluşturacağız. Mudanya halkının çağdaş ve modern mekanlarda alışveriş yapmasına imkan sağlarken, pazarcı esnafımızın da daha kaliteli hizmet vermesine katkı sunacağız. Kırsal alanda yaşamı desteklemek adına köy yerleşik alanları ile ilgili gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.



"MudanyaKart'ı hizmete sunacağız"

Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü:

"MudanyaKart'ı hizmetinize sunağız. Proje çalışmalarına başladığımız MudanyaKart ile esnafımıza destek, emeklimize nefes ve en önemlisi de kentimizde yaşayan herkesi kapsayan büyük bir aile olacağız. Mudanya’daki vatandaşlara sorduğumuzda önümüze çıkan en önemli sorunlardan biri de ulaşım. Güney Çevre Yolu, Mudanyalıların şehir içi trafiğini Kuzey Çevre Yolu da Mudanya’nın İstanbul ve İzmir’e gidiş gelişlerine nefes aldıracak. Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte Mudanya’nın ulaşımına ve kent içi trafiğine Nilüfer-Çağrışan bağlantı yolları, Bademli Bulvarı, Mudanya Yolu Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Mudanya Yolu-Geçit–Bademli Kavşağı şerit genişletme projeleri ile köklü çözümler sunacağız. Şehir içinde ara sokaklardaki bakımsız yollarla köy yollarını sathi kaplama ve sıcak asfaltla konforlu hale getireceğiz. Şehrin tüm önemli noktalarına, acil ihtiyaç durumlarında halkımızın tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde gece ve gündüz ekonomik ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Mudanya’daki trafik sıkışıklığının önemli bir bölümünü oluşturan park sorununu da, vatandaşlarımızın talep ettiği farklı noktalarda ve bölgelerde yapacağımız otoparklar ile ortadan kaldıracağız. Mudanyalılar, yeşil ve mavi ile özdeşleşmek istiyor. 45 km’lik sahilindeki maviliği ile gökyüzü maviliği arasında mutlu bir yaşam istiyor. Bursa Büyükşehir Belediyemizin Mudanya, Güzelyalı ve Tirilye Yat Limanı Projesi'ni sahil düzenleme ve Mudanyaport projemiz ile taçlandıracağız. Mudanya bir turizm bölgesi ancak bir tane bile turizm danışma ofisimiz yok. Belediyemiz bünyesinde yerli ve yabancı turistlerimiz için turizm ofisleri açacağız. Buralarda genç kardeşlerimiz de çalışacak ve kendi harçlıklarını kazanacaklar."



Yenilenebilir enerji vurgusu

Mudanya’da yeşil alanları artırarak, inşaat uygulamaları başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm planlama ve tasarım çalışmalarında yenilenebilir enerji kullanımını önceleyen bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını belirten Gökhan Dinçer, "İklim şartlarına ve olağanüstü hava olaylarına uyumlu doğa temelli çözümler ve eko sistem temelli yaklaşımlarla çevreye duyarlı ve iklime uyumlu bir Mudanya oluşturacağız. Hasköy ve Altıntaş mesire alanlarını yaparak halkımızın doğayla iç içe yaşamasına katkıda bulunacağız. Mevcut yerlerinde sorun yaşayan Mudanyalı balıkçılarımızın, daha konforlu ve hava şartlarılarına uygun balıkçı barınaklarına kavuşmasını sağlayacağız. Ayrıca, destek paketleriyle de balıkçılarımızın yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.



Denizcilik lisesi için girişimler olacak

"Tüm mahallelerimiz ve köylerimizde çocuklarımızın arkadaşlarıyla sosyalleşebilecekleri ve keyifle vakit geçirebilecekleri parklar kuracağız" diyerek sözlerini sürdüren Dinçer, "Ayrıca bütün çocuk parklarımızı güvenlik kameralarıyla denetleyeceğiz. Öncelikle kadınları iş gücüne katmak ve tüm Mudanya esnafına ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı ve destek olmak istiyoruz. Bu yüzden öncelikle kadınlarımıza alım garantili hediyelik eşya üretimi konusunda destek verecek kırsal alandaki üretici kadınlarımıza E-Ticaret alanında destek vererek, öncülük edeceğiz. Halkımızın yoğun talepleri arasında yer alan Denizcilik Lisesi’nin de Mudanya’mızda yer almasıyla ilgili bakanlıkla görüşmelerimizi yaptık. Geleceğin denizcileri Mudanya Denizcilik Lisesi’nde yetişecek. Mudanya’da her gencin talebi, her türlü branşı kapsayan spor tesislerinin kurulması. İşte Cumhuriyetimizle yaşıt Mudanya Spor’umuzun sahasının durumu ortada. Mudanya stadyumunu bulunduğu alanda 'yaşayan stadyum' konseptiyle birçok spor branşına ev sahipliği yapacak şekilde projelendireceğiz. Mudanya Stadımız gibi Tirilye Stadımızı da yapacağız. Ayrıca Mudanyalı gençlerimizin gerekli bilgi ve beceri anlayışlarını edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumalarına, sosyalleşmelerine katkı sunmak ve yeni teknolojilerle buluşturmak adına Gençlik ve E-Spor merkezimizi hayata geçireceğiz" dedi.



Büyükler için Yaşam Merkezi

Mudanya nüfusunun yüzde 30'unun 60 yaş üstü olduğunun altını çizen Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Sahillerimiz günlük kullanımlarının yanında su sporlarıyla da öne çıkacak. Yelken, kano, dalış gibi su sporlarını geliştirmek için su sporları merkezini hayata geçireceğiz. Mudanya’mızın nüfusunun yüzde 30’u 60 yaş üstü. Yıllarca memleketimize hizmet etmiş büyüklerimiz için Yaşam Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Büyüklerimizin sosyalleşeceği, boş vakitlerini keyif ve huzurla geçirecekleri Emekliler Lokali’nin yanı sıra evde hasta bakımı ile sağlık hizmetini onların ayağına götüreceğiz. İhtiyaç sahibi 60 yaş üstü büyüklerimiz için MudanyaKartlarına yükleme yaparak, temel ihtiyaç malzemelerini almalarına destek olacağız. Engelli vatandaşlarımıza günlük hayatlarını kolaylaştırmaları ve kentin tüm imkanlarından sorunsuz bir şekilde faydalanmaları için “Engelsiz Kent Mudanya” projesini hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik alanlarda sağlayacağımız destek ve imkanlarla aileleriyle birlikte Mudanya’da yaşama keyfinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Dinçer sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hayvanları çok seviyoruz ve tüm canlılara saygı duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanlarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern bir hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi açacağız. Ve en mutlu gününüz için evlenecek çiftlerimize kaliteli, şık ve geniş bir mekân olarak projelendirdiğimiz Mudanya Nikahevi’ni halkımıza kazandıracağız."

