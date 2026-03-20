Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, ikinci yarısında dahil olduğu Liverpool-Galatasaray sakatlık yaşadı. Başparmağında ciddi bir kesik olan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de ameliyat geçirdi. Sakatlığı bulunan Hollandalı kanat oyuncusu, milli takımına davet aldı.

HOLLANDA ADAY KADROSUNDA

Hollanda Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Norveç ve Ekvador ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Bu maçların aday kadrosunda sakatlığı bulunan Lang'ın da yer alması dikkat çekti.

11 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, Galatasaray forması altında 11 maçta görev yaptı. Noa Lang, 726 dakika süre aldığı bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 2 asistlik skor katkısı verdi.