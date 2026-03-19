Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenecek İmre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası, 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli sporcular, kadınlar ve grekoromen stil kategorilerinde mindere çıkacak.
Turnuvaya katılacak sporcular şu şekilde:
Kadınlar
50 kg - Nil Aktaş
53 kg - Remziye Karadağ
55 kg - Elif Atakan
57 kg - Su Soyalp
59 kg - Elif Sude Elmalı
62 kg - Özdenur Özmez
65 kg - Bade Su Doğan
68 kg - Elif Şevval Kurt
72 kg - Eylem Engin
76 kg - Sude Naz Çamoğlu
Grekoromen Stil
55 kg - Denizhan Ogun
60 kg - Furkan Öden
63 kg - Abdulsamet Arslantaş
67 kg - Ömer Altaş
72 kg - Salih Yusuf Yazıcı
77 kg - Alkan Akar
82 kg - Bünyamin Özcan
87 kg - Ali Poyraz Ayvat
97 kg - Emir Ömer Bozbağ
130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan