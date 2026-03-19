Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenecek İmre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası, 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli sporcular, kadınlar ve grekoromen stil kategorilerinde mindere çıkacak.

Turnuvaya katılacak sporcular şu şekilde:

Kadınlar

50 kg - Nil Aktaş

53 kg - Remziye Karadağ

55 kg - Elif Atakan

57 kg - Su Soyalp

59 kg - Elif Sude Elmalı

62 kg - Özdenur Özmez

65 kg - Bade Su Doğan

68 kg - Elif Şevval Kurt

72 kg - Eylem Engin

76 kg - Sude Naz Çamoğlu

Grekoromen Stil

55 kg - Denizhan Ogun

60 kg - Furkan Öden

63 kg - Abdulsamet Arslantaş

67 kg - Ömer Altaş

72 kg - Salih Yusuf Yazıcı

77 kg - Alkan Akar

82 kg - Bünyamin Özcan

87 kg - Ali Poyraz Ayvat

97 kg - Emir Ömer Bozbağ

130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan

Kaynak: İHA