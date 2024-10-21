Amerika, 5 Kasım'da yapılacak seçimlere hazırlanırken Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki yarış heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Ağustos ayından bu yana yapılan anketlerde Harris, genellikle önde gidiyordu. Ancak son anketlerde durum değişmeye başladı. Cuma günü yayınlanan Emerson College anketine göre, Harris Trump'ı sadece bir puanla geçti (Harris yüzde 49, Trump yüzde 48). Harris, daha önceki anketlerdeki avantajını kaybetmiş gibi görünüyor; Eylül ve Ekim başındaki anketlerde iki puan, Ağustos'taki ankette ise dört puan farkla öndeydi.

Trump, çarşamba günü yayınlanan Fox News anketinde Harris'e karşı yüzde 50'ye yüzde 48'lik bir üstünlük sağladı. Harris, çarşamba günü yapılan iki ankette ise hâlâ önde: Marist College anketinde beş puan (Harris yüzde 52, Trump yüzde 47) ve Economist/YouGov anketinde dört puanlık (yüzde 49, yüzde 45) bir avantajı bulunuyor.