Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin 2023 yılı olağan genel kurulu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in katılımıyla Balat Mahallesi’ndeki kooperatif binasında gerçekleştirildi. Başkan Şadi Özdemir, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini yansıtacak Anadolu Arastası projesini bu dönemde tamamlamak istediklerini belirtti. Genel kurula, çeşitli hemşeri derneklerinin temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Balkanlar, Kıbrıs ve Kafkasya’ya ait yöresel evlerin son durumu ele alındı. Başkan Özdemir, projenin yüksek maliyetli olduğunu vurgulayarak, “Anadolu Arastası’nı tamamlamak için 1 milyar liraya ihtiyaç var, ancak Nilüfer Belediyesi’nin böyle bir bütçesi yok. Şu ana kadar projeye 400 milyon lira harcandı. Bu süreci hızlandırmak için herkesin katkı yapması gerekiyor” dedi. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşmeler yaptıklarını ve finansman desteği alarak projeyi tamamlamaya kararlı olduklarını söyledi.

Genel kurulda Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi ve yeni yönetim kurulu belirlendi. Şadi Özdemir’in başkan seçildiği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

- *Nilüfer Belediyesi Temsilcisi*: Şadi Özdemir

- *Doğu Anadolu Temsilcisi*: Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği adına Mehmet Demir

- *Kafkaslar Temsilcisi*: Orta Asya Kafkasya Kültür Derneği adına Şerif Birinç

- *Güneydoğu Anadolu Temsilcisi*: Bursa Adıyamanlılar Derneği adına Ramazan Alp

- *Doğu Karadeniz Temsilcisi*: Samsun Dernekleri Federasyonu adına Temel Erkol

- *Marmara Temsilcisi*: Bursa Tekirdağlılar Derneği adına Nevzat Aktepe

- *Ege Temsilcisi*: Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği adına Ali Albayrak

- *İç Anadolu Temsilcisi*: Bursa Sivaslılar Derneği adına Cahit Korkut

- *Batı Karadeniz Temsilcisi*: Sakarya Düzce Yardımlaşma Derneği adına Ahmet Gençer

- *Akdeniz Temsilcisi*: Antalyalılar Derneği adına Dursun Çetin

- *Balkanlar Temsilcisi*: Bosna Sancak Derneği adına Harun Bayrak

Başkan Şadi Özdemir, projenin tamamlanması için iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.