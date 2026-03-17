Quick Finans'ın yayınladığı 2'nci El Oto Raporu'nun Şubat ayına ait verilerinin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair en yeni trendler paylaşıldı. Türkiye 0 Km Otomobil ve Hafif Ticari araç satışları, 2026 yılı Şubat ayında geçen yıl Şubat ayına göre yüzde 2,97 azalarak 88 bin 39 adet olarak gerçekleşti. 2024 yılında gördüğü rekor seviyeden sonra son 2 yıldır gerileme göstermesine karşın, son 10 yıllık ortalamanın yüzde 50 üzerindeki tüm zamanların en iyi üçüncü Şubat ayı satışı gerçekleşti. Gövde tipi SUV araçların payı geçen yıl Şubat ayına göre iki puan artışla yüzde 61.7 oldu ve yıllara göre süren artış trendini korudu. Hibrit ve elektrikli araçların pay artışı da devam ederken, geçen yıl Şubat ayında yüzde 41.8 olan pazar payları 2026 Şubat ayında yüzde 51.1'e yükselerek yıllara göre çarpıcı yükselişini devam ettirdi. Bu gelişmeler, tüketici tercihindeki teknoloji, konfor ve ekonomik etkilerin yönlendirici olduğunu gösterdi. Benzer etkilerin, 2026 yılı Ocak-Şubat dönemi dikkate alındığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.52 oranında artışla genellik kazandığı gözlemlendi. Ayrıca, bu etkiler son dönemde yatırımcısına yüksek kazançlar sağlayan altının servet etkisi ile güçlenmeye devam ediyor.

15 yaş ve 350 bin km sınırına kadar olan ikinci el oto satışları ise; 2025 Şubat ayına göre yüzde 6 düşerken, geçen aya göre ise de yüzde 11 yükseliş kaydetti. Bu dalgalı seyirde, sıfır oto pazarındaki cazip fiyatlı araç kampanyaları nedeniyle takasa gelen ikinci el araç sayısındaki artışın da etkili olduğu tahmin ediliyor. İkinci el oto satışlarında da altının servet etkisi hissedilmektedir. İkinci el oto satıcıları ise, Şubat ayı satışlarının geçen aya göre artış gösterse de, geçen yılın altında kalarak beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Avrupalı distribütör firmalarının, daralan Avrupa Birliği otomobil pazarında ortaya çıkan arz fazlasını, dönem dönem Avrupa'nın arka pazarı olarak görülen Türkiye pazarına kaydırmasıyla oluşan stokların cazip kampanyalarla iç pazara sürülmesinin ikinci el oto pazarında satış adetleri ve fiyatlar üzerinde oluşturduğu baskının devam ettiği gözlendi.

Ocak'taki düşüşten sonra Şubat'ta kısmi geri dönüş: Yavaş seyir sürüyor

Rapora göre, ikinci el otomobil pazarında, Ocak ayındaki sert düşüşün ardından Şubat'ta kısmi bir geri dönüş yaşandı. Ocak ayı Aralık'a göre yüzde 20 gerilemiş, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 düşüş kaydedilmişti. Şubat ayında satışlar 334 bin 123 adede ulaşarak Ocak'a göre yüzde 11 toparlandı. Buna karşın pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 daha düşük kaldı. Veriler, yılbaşı geçişi sonrası yaşanan düzeltmenin bir bölümünün geri alındığını gösterse de, yıllık bazdaki zayıf görünüm İkinci El pazarında yavaş seyrin sürdüğüne ve talebin hâlâ fiyat seviyeleri yanında sıfır araçtaki cazip kampanyalara duyarlı ilerlediğine işaret ediyor.

Şubat'ta stok devir hızı iyileşti: Ortalama bekleme 47 günden 45 güne indi

Şubat ayında ikinci el pazarında stok devir hızında sınırlı bir iyileşme görüldü. Pazar ortalamasında stokta kalma süresi Ocak'taki 47 günden 45 güne gerileyerek 2 gün kısaldı. Kırılımlara bakıldığında; binek araçlarda 47'den 45 güne düşüş izlenirken, ticari araçlarda 47'den 44 güne gerileme dikkat çekti. Bu tablo, Şubat ayında satış tarafındaki kısmi toparlanmayla birlikte araçların elde kalma süresinin azaldığını ve piyasanın temkinli de olsa daha hızlı döndüğünü gösteriyor.

Şubat'ta hafif ticaride kısmi normalleşme

İkinci el hafif ticari pazarında Şubat ayında toparlanma görüldü. Satış adetleri 49 bin 567 olarak gerçekleşerek Ocak ayındaki 45 bin 595 seviyesinin üzerine çıktı. Buna karşın Şubat performansı, geçen yılın aynı ayına göre (58 bin 910) yaklaşık yüzde 16 daha düşük kaldı. Veriler, yılın başındaki zayıf seyrin ardından Şubat'ta kısmi bir iyileşme yaşandığını; ancak talebin genel olarak hâlâ temkinli ilerlediğini gösteriyor.

Fiyatlar reel bazda enflasyona paralel seyrederken euro bazında gerileme kaydediyor

İkinci El fiyatlarında yıllık değişim, para birimine göre ayrışıyor. TL bazında fiyatlar B segmentinde yüzde 28,6, C segmentinde yüzde 33,2, D segmentinde yüzde 32,0 artış gösterirken; euro bazında ise en yüksek gerileme B segmentinde yüzde 6.3 ile görülürken C ve D segmentlerinde sırasıyla yüzde 2.9 ve yüzde 3.8 gerileme kaydedildi. Bu görünüm, döviz bazında fiyatların görece ucuzladığı bir dönemi yansıtıyor.

15 yaş üzeri araçlarda hareketlilik artıyor

Şubat ayında 15 yaş üzeri binek araç pazarında bir önceki aya göre fiyatlar seviyesi paralel seyrederken adetler yükselip stokta kalma süresi azaldı. Ocak döneminde yaklaşık 110 bin adet seviyesinde olan ilan kapanma sayısı, Şubat itibarıyla 124 bin adedin üzerine çıkarak yüzde 12'nin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönemde ortalama fiyatlar 412 bin TL seviyesinden 415 bin TL'ye sınırlı bir yükseliş gösterirken, araçların ilanda kalma süresi 53 günden 51 güne geriledi. Bu tablo, piyasaya daha fazla araç girmesine rağmen talebin güçlü kaldığını ve özellikle düşük bütçeli mobilite ihtiyacının ikinci el pazarının yaşlı segmentini canlı tuttuğunu gösteriyor.

Verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilir.