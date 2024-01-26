MALZEME LİSTESİ:

1 su b. haşlanmış buğday

1 su b. mantı

1 su b. tane mısır

1 su b. et suyu

Tuz

Su

TERBİYESİ İÇİN:

1 kase yoğurt

2 çorba k. un

Yarım limon

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Nane

HAZIRLANIŞI: Tencerede su kaynatıyoruz. İçine buğdayı ve mantıyı atarak haşlıyoruz. Mantı pişince mısırı ve et suyunu döküyoruz. Tuzunu atıyoruz. Bir kaseye yoğurdu koyuyoruz. Unu ilave ediyoruz ve limon suyunu sıkıp karıştırıyoruz. Soğuk suyla kıvamını açıyoruz. Haşlama suyundan biraz ilave edip bir yandan da çırpıyoruz. Terbiyeyi de yavaş yavaş tencereye döküyoruz. Bir yandan da çırpıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve kaynatıyoruz. Tereyağını tavada eritiyoruz. İçine nane atıp çorbanın üzerine gezdiriyoruz ve servis ediyoruz.