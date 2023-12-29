Anaerobik egzersizler ne demek sorusuyla başlayalım. Bu terim, egzersizin daha yüksek yoğunluklu ve daha güçlü bir versiyonu olarak tanımlanabilir.

Bu terim aşina olduğunuz bir terim olmasa da, anaerobik egzersiz çok yaygın ve etkili bir egzersizdir. Aslında, muhtemelen hayatınızın bir noktasında kendinizi bu tarzda bir antrenmana bile sokmuşsunuzdur!

İşte kalori yakma ve dayanıklılık geliştirme egzersiz türü hakkında bilmeniz gereken her şey.

İçindekiler

Türleri

Anaerobik solunum kullanmadan enerji için glikozu parçalayan herhangi bir aktivitedir. Genellikle bu faaliyetler kısa ve yüksek yoğunlukludur. Buradaki fikir, kısa bir süre içinde çok fazla enerjinin açığa çıkması ve oksijen talebinizin oksijen arzını aşmasıdır.

Kısa ve yoğun enerji patlamaları gerektiren egzersizler ve hareketler anaerobik egzersizlere örnekleridir.

Anaerobik egzersiz örnekleri:

ağırlık kaldırma

ip atlama

sürat koşusu

yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman

bisiklet sürmek

Aerobik ve Anaerobik Çalışma Arasındaki Fark Nedir

Aerobik egzersiz, başka bir kaynaktan ek enerjiye ihtiyaç duymadan mevcut aktivite seviyesini sürdürmek için sürekli bir oksijen kaynağı kullanarak enerji üretir. Ancak anaerobik çalışma, vücudunuzun aerobik sisteminizin üretebileceğinden daha fazla enerji talep etmesine neden olur.

Daha fazla enerji üretmek için vücudunuz, kaslarınızda depolanan enerji kaynaklarına dayanan anaerobik sistemini kullanır.

Koşu veya dayanıklılık bisikleti gibi daha yavaş tempolu egzersizler aerobik egzersiz örnekleridir. Sprint, yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT), atlama ipi ve interval antrenman gibi hızlı tempolu antrenmanlar, anaerobik antreman örnekleridir.

İkisi arasındaki farkı hatırlamanın kolay bir yolu, “aerobik” terimi “oksijenli” anlamına gelirken “anaerobik”, “oksijensiz” anlamına gelir.

Anaerobik Arkasındaki Bilim

Vücudun yağı yakıt olarak kullanabilmesi için oksijen gereklidir. Aerobik egzersiz, enerji üretmek için oksijen kullandığından, yakıt olarak hem yağı hem de glikozu kullanabilir. Anaerobik egzersiz ise sadece yakıt olarak glikoz kullanabilir.

Glikoz, hızlı ve kısa hareket patlamaları için kaslarda bulunur ve aerobik sistem kısa bir süre maksimuma çıktığında kullanılabilir.

Kuvvetli bir şekilde egzersize başladığınızda, çalışan kaslarınıza verilen geçici bir oksijen kıtlığı vardır. Bu, anaerobik egzersizin glikoliz adı verilen bir işlemle glikoz kullanılarak beslenmesi gerektiği anlamına gelir.

Glikoliz, oksijensiz yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında kas hücrelerinde meydana gelir ve hızlı bir şekilde enerji üretir. Bu süreç aynı zamanda laktik asit üretir, bu da enerji patladıktan sonra kaslarınızın bu kadar yorulmasının sebebidir.

Düzenli olarak anaerobik egzersiz yaparak, vücudunuz laktik asidi daha etkili bir şekilde tolere edebilir ve ortadan kaldırabilir. Bu, daha az çabuk yorulacağınız anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi: Amacımız, size en alakalı ve güncel bilgileri sağlamaktır. Ancak, hastalıklar, semptomlar, ilaçlar ve maddeler her kişiyi farklı şekilde etkilediğinden, bu bilgilerin olası tüm bilgileri içerdiğini garanti edemeyiz. Bu bilgi, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Olası sorunları, yan etkileri, hastalıkları ve semptomları her zaman tıbbi geçmişinizi bilen bir sağlık uzmanıyla görüşün. Dusge.com’da paylaşılan bilgiler, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Detaylı bilgi için: tıbbi sorumluluk reddi.

Faydaları

Bu egzersiz kulağa çok fazla iş gibi geliyor olabilir, çünkü öyle. Ancak yoğun fitness rejimiyle gelen faydalar, bir sonraki antrenmanınızda güç kazanmak istemenizi sağlamak için yeterlidir.

Kemik Gücünü ve Yoğunluğunu Artırır

Bu aktivite kemiklerinizin gücünü ve yoğunluğunu artırabilir. Bu aynı zamanda osteoporoz riskinizi de azaltabilir.

Kilo Korumayı Teşvik Eder

Vücudunuzun laktik asidi daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmanın yanı sıra, anaerobik egzersiz sağlıklı bir kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir.

Bir çalışma yüksek yoğunluklu egzersizin etkileri incelendiğinde, düzenli aerobik egzersizin vücut yağı üzerindeki etkisi küçük olsa da, HIIT eğitiminin mide vücut yağında mütevazı azalmalara neden olabileceği bulundu.

Metabolizmayı Hızlandırır

Bu egzersiz, yağsız kas oluşturup onu korurken metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Ne kadar yağsız kasınız varsa, bir sonraki terleme seansınızda o kadar çok kalori yakarsınız. Yüksek yoğunluklu egzersizin ayrıca egzersiz sonrası kalori yakımınızı artırdığı düşünülmektedir.

Laktik Eşiği Artırır

Düzenli olarak anaerobik eşik üzerinde egzersiz yaparak vücut, laktik asidi idare etme yeteneğini artırabilir ve bu da sizin laktik eşik veya yorgunluk hissettiğiniz nokta olur. Bu, daha uzun süre daha sıkı çalışabileceğiniz anlamına gelir.

Depresyonla Savaşır

Araştırmalar gösteriyor ki kuvvet antrenmanı gibi egzersizler ruh halinizi artırabilir ve hatta depresyonla savaşta yardımcı olabilir.

Hastalık Riskini Azaltır

Şınav gibi yüksek yoğunluklu anaerobik antrenman ile elde edilen güç ve kemik yoğunluğundaki artışlar, diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltabilir.

Eklemleri Korur

Kas gücünüzü ve kas kütlenizi oluşturarak eklemleriniz daha iyi korunacaktır, yani yaralanmalara karşı daha fazla korumaya sahip olacaksınız.

Enerjiyi Artırır

Tutarlı egzersiz, vücudunuzun glikojeni (vücudunuzun enerji olarak kullandığı şeyi) depolama yeteneğini artırır ve bir sonraki yoğun fiziksel aktiviteniz için size daha fazla enerji verir. Bu, atletik yeteneğinizi geliştirebilir.

Paket servisi

Bu egzersizler, vücudunuzu ve ciğerlerinizi kaslarınızda depolanan enerji kaynaklarını kullanmaya güvenmeye iter. Terimin anlamı “oksijensiz” anlamına gelir.

İnsanlar, zor olduğu için anaerobik eğitimden kaçınabilir. Yine de yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, sprintler ve ağır ağırlık antrenmanı gibi basit anaerobik egzersizleri uygulayarak bu güçlü antrenmanın faydalarından yararlanabilirsiniz.