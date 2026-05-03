Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen geleneksel Motokros ve Off-road Şenliği, görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Havran Millet Bahçesi'nde doğa ile iç içe gerçekleştirilen organizasyonda, protokol üyeleri ve vatandaşlar araçlarla off-road heyecanına ortak olurken, ilk günden adrenalin dolu anlar yaşandı.

Balıkesir'in Havran ilçesi, bölgenin en kapsamlı doğa sporu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Havran Belediyesi'nin düzenlediği Motokros ve Off-road Şenliği, Havran Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı.

Şenliğin son gününde ise hazırlanan zorlu parkurda özel donanımlı 60 off-road aracı zaman ve zorlu doğa şartları ile kıran kırana savaştılar. Bazı araçlar takla atarken bazı araçlar ise zorlu yol şartlarında arıza yaparak diskalifiye oldu. Yarışlara kadınların da ilgisi büyük oldu. Yarışlarda 6 kadın off-road pilotu da start aldı. Yağış ve zorlu parkura rağmen bir çok araç yarışları tamamladı. Yarışlar Havran Belediyesi ve Rotasızlar Off-Road Külübü tarafından düzenlendi.