Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Alper Ildırel, “Anahtar Partisi olarak şehrimizin gururu İnegölspor’umuzu desteklemek ve yanınızda olduğumuzu göstermek istedik. Burada olmaktan mutluyuz ve sık sık ziyaret etmeyi planlıyoruz. Hafta sonu sahamızda oynanacak Karacabey Belediye Spor maçında da takımımıza başarılar diliyor, tribünden destek vereceğiz.” dedi.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise, “İnegölspor hepimizin ortak değeri. Ziyaretiniz ve maddi desteğiniz bizleri mutlu etti. Bu kapılar hem şehre hem de sizlere sonuna kadar açık. Birlikte hareket ettiğimiz sürece kulübümüz varlığını sürdürecektir. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.