Kaza saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı sokakta meydana geldi.

Sokakta seyreden sürücü Abdullah B.(23) Yönetimindeki 16 R 9574 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 16 PM 756 ve 43 AP 048 plakalı araçlara çarptı. Gaza basan alkollü sürücü park halindeki 16 F 1256 plakalı hafif ticari aracı da çarparak 20 metre sürükledi. Kazanın ardından sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kaçan sürücüyü yakaladı. Yapılan alkol testinde 2.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ