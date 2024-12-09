Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3’üncü katından düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. 2’nci kattaki dairenin anahtarı içeride unutuldu. İddiaya göre, Ahmet B. (53) oğlu 17 yaşındaki Özcan’ı beline ip bağlayıp 3. katın balkonundan alt kata sarkıtmaya başladı. O sırada belindeki ip çözülen Özcan B. yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Özcan iyi misin"

Acil servise gelen baba Ahmet B., sedyede yatan oğluna "Özcan oğlum iyi misin" diye seslendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.