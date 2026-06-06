

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Paşaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi bahçesindeki kiraz ağacına çıkan Gültekin B. (60), meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralı adam Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.