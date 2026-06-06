

Edinilen bilgilere göre, kendi bahçesindeki erik ağacına çıkan Osman B. (70), meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Osman B.'nin sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ