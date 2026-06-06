Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın halk nezdinde gördüğü teveccüh, İnegöl’e de yansıdı.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyanın ülke çapındaki başarısına dikkat çekti. Yıldız, son bir ay içinde İnegöl’de 458 yeni üyenin partiye katıldığını belirterek, bu sayının partinin yerel örgütlenmesindeki güçlenmenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Açıklamasında üye kampanyasına katkı sağlayan vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Bu süreçte üyelik kampanyamıza destek veren, partimize katılarak geleceğimize ortak olan tüm kıymetli İnegöllü vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Emanetimizi omuzlayan, Saadet davasına inanan her bir kardeşimizle birlikte daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yıldız, ayrıca kampanyanın başarıyla yürütülmesinde özveriyle çalışan parti teşkilatı mensuplarına, kadın ve gençlik kollarına, ilçe teşkilatı yöneticilerine ve saha çalışanlarına da şükranlarını sundu.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, açıklamasının sonunda, “Saadet Partisi olarak, İnegöl’ümüzün ve Türkiye’mizin huzuru, refahı ve adaleti için durmadan çalışmaya, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten