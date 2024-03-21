Bugün Anayasa Mahkemesi(AYM)'nin yeni başkanı belli oldu. Yeni başkan Kadir Özkaya oldu.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus’ta doğan Özkaya Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirerek Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 21 Ekim 2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilerek 22 Aralık 2014 tarihinde görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.