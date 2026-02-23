Usta yazar Necati Tosuner 82 yaşında hayata veda etti.

Günışığı Kitaplığı'ndan Necati Tosuner vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1944 Ankara doğumlu usta yazarımız Necati Tosuner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün saat 12.10’da hayatını kaybetmiştir. Türk edebiyatında özellikle öykü ve roman türündeki eserleriyle önemli bir yer edinen Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını yalın ama derin bir anlatımla ele almıştır. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Usta yazara Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Necati Tosuner kimdir?

1944 doğumlu öykü ve roman yazarı Osman Necati Tosuner, çocukluk döneminde geçirdiği bir kazanın ardından oluşan fiziksel engelin izlerini edebiyatına taşıdı. Eğitim hayatına Ankara’da başladı; liseyi İstanbul’daki Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne kaydolduysa da öğrenimini tamamlamadan ayrıldı. Yazın serüveni lise yıllarında şekillendi.

Edebiyat alanında birçok saygın ödüle layık görülen Tosuner; Türk Dil Kurumu Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikaye Armağanı, Attila İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyelikleriyle de edebiyat çevrelerinde aktif bir rol üstlendi.

Özellikle öykü türündeki üretimiyle dikkat çeken yazar, erken dönem metinlerinde sıradan insanın gündelik hayatını zaman zaman mizahi bir bakışla ele aldı. İlerleyen yıllarda ise anlatısını daha içsel bir çizgiye taşıyarak bireyin yalnızlığına, kırılganlığına ve varoluşsal sıkıntılarına yoğunlaştı. Kendi öykücülüğünü ise “dert yanma” olarak nitelendirdi.