Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli öğrencilere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği ‘Yaz Okulları’na başvurular başlıyor.ANKARA (İGFA) - 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak Yaz Okullarına 19-23 Haziran tarihleri arasında Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri’nde kayıt yaptırılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarla yaz tatilinde de Başkentli öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Başkentli çocukların ve gençlerin eğitim ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı, sosyalleşmeleri için aktivite alanları oluşturmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde bu yıl da Yaz Okullarını açıyor.

GENÇLER HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK

Yaz Okullarında dersler haftanın 7 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Başkentli gençler yaz boyunca; web tasarım, İngilizce, Türkçe, satranç, jimnastik, boks, bilgisayar, masa tenisi, judo, karate, badminton, gitar matematik, el sanatları, jimnastik ve zekâ oyunları gibi ders ve aktivitelerden yararlanabilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Yaz Okullarına kayıtlar 19-23 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Ders ve aktiviteler ise 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2023’te sona erecek.