Ankara’da etkili olan aşırı yağış sonrası Keçiören’in bazı mahallelerinde meydana gelen sel felaketini yerinde inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, afetten etkilenen vatandaşlarla birebir görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Başkan Özarslan, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç ile teknik ekiplerin eşlik ettiği saha ziyaretlerinde, sel nedeniyle hasar gören evlerde detaylı incelemeler yapıldı. Her adres için ayrı ayrı hazırlanan raporlarla zarar tespitleri kayıt altına alındı. Zararların en kısa sürede telafi edileceğini belirten Başkan Özarslan, Keçiören Belediyesi olarak selzedelere her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

EL BİRLİĞİYLE BU FELAKETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, saha ziyaretlerinde hemşehrileriyle yakından ilgilenerek “Hasar gören evlerin parkelerinden boyalarına ve tadilatlarına kadar hepsini yaptıracağız. Eşya desteği de vereceğiz. El birliğiyle bu felaketin üstesinden geleceğiz.” dedi.

TEMİZLİK EKİPLERİNDEN YOĞUN MESAİ

Sel nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşların yardımına Keçiören Belediyesi ekipleri yetişti. Su baskını yaşanan konutlarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek evler hijyenik hale getirildi. Zarar gören eşyalar tahliye edildi, yaşam alanları ise güvenli ve sağlıklı bir duruma kavuşturuldu. Evi hafif hasar gören vatandaşların halıları yıkatılırken; Adnan Menderes ile Gümüşdere Mahallelerindeki sel mağduru vatandaşlar için çadır kurularak Belediye tarafından öğle ve akşam yemeği ikram edildi.

CADDE VE SOKAKLARDA KOORDİNELİ TEMİZLİK

Sel nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda oluşan çamur, kum ve diğer birikintiler, Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordinasyonuyla hızlıca temizlendi. İlçede hasar gören yollar onarılarak ulaşım güvenli hale getirildi. Vatandaşlar ise sel felaketinin hemen ardından yanlarında olan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine “İlginiz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun, Allah razı olsun.” sözleriyle teşekkür etti.