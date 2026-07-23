CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olağan yönetim kurulu toplantısının yüksek katılımla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, toplantıya gösterilen yoğun katılımın parti içerisindeki birlik ve beraberlik iradesinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulanırken, gündemde özellikle parti içindeki son gelişmelerin bulunduğu ifade edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin ülke adına en doğru kararın verilmesi anlayışıyla hareket ettiği belirtilen açıklamada, her üyenin güncel gelişmelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini tek tek paylaştığı kaydedildi.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, bazı konularda aceleyle alınacak kararların telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, değerlendirme sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun önümüzdeki hafta yeniden toplanarak konuyu ayrıntılı şekilde ele almasına ve nihai değerlendirmeyi bu toplantıda yapmasına karar verildiği bildirildi. Bu açıklama, parti içinde yaşanan son gelişmelere ilişkin karar sürecinin devam ettiğini ortaya koydu.