Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) Ulus’taki yerleşkesinde, yangın söndürme sisteminin otomatik olarak devreye girmesiyle açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi. Öğle saatlerinde üniversitede doğal gaz patlaması yaşandığı yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi. Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.