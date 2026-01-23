Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere destek çekleri dağıtan, öğrencilere eğitim desteği sağlayan belediye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı için başvuruları almaya başladı.

BAŞVURU SÜRECİ

Desteklerden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

CHP İNEGÖL İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu destek uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için önemli bir katkıdır. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin bu imkândan faydalanabilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz.”

