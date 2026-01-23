Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' isimli kreşte şiddet ve istismara uğradığını iddia etmiş; konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada idari ve adli sürecin takip edildiği aktarılmıştı. İddialara konu olan olayın ardından Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz'da çocukların güvenliği ve kreşlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sürecini gerçekleştirdiklerini dile getirerek; kreşlerin devir kararıyla hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını paylaştı.

'Çocuklarımızın neşesi, güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın çok üzerindedir'

İddialara konu olan olayla alakalı Gürzel, Beykoz'daki kreşlerin güvenliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devriyle alakalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Beykoz'un evlatları denetimsiz sistemlere veya kişisel inisiyatiflere değil, devletimizin yarım asırlık eğitim çınarı olan Milli Eğitim Bakanlığımızın kurumsal güvencesine emanet olsun. Bu kapsamda Kasım 2025 Meclisi'nde mülkiyeti belediyemize ait 3 kreşimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na devretme kararı aldık. Çünkü biliyoruz ki kreşlerimizde eğitimler; formasyon almış, her türlü güvenlik soruşturmasından geçmiş, profesyonel öğretmenlerimiz tarafından veriliyor. Evlatlarımız, MEB müfredatına uygun ve yüksek standartlı bir ortamda geleceğe hazırlanıyor. Devletimizin sarsılmaz denetim mekanizmaları, her bir evladımızın güvenliğini en üst perdeden takip ediyor. Biz Beykoz'da siyasi bir tercih değil, tamamen vicdani bir tercih yaptık. Kreşlerimizin devir kararıyla hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, yavrularımızı işin uzmanına teslim etmek ve siz anne -babaların başını yastığa huzurla koymasını sağlamak için atılmış bir adımdır. Bizler, Beykoz'da yavrularımızın kılına zarar gelmeyecek bir sistemi inşa etmiş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın neşesi, güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın, her türlü günlük polemiklerin çok üzerindedir. Onlar bize emanettir. Biz de bu kutsal emanete, devletimizin ciddiyeti ve bir anne titizliğiyle sahip çıkmaya devam edeceğiz.'