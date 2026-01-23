“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” gibi film ve dizilerde rol alan Ufuk Özkan, 12 Ocak’ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye yatırılan 50 yaşındaki oyuncu, uzun süredir karaciğer nakli bekliyordu.

ÜNLÜ İSİMLER ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sanat dünyasından çok sayıda isim, Özkan için acil donör çağrısında bulunmuştu. Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç gibi isimler, Özkan’a destek olmuştu.

Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ağabeyi için günlerdir aranan uygun donörün bulunduğunu belirtti.

Umut Özkan, “Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibariyle yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.