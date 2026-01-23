Kaza, 20 Ocak günü saat 23.30 sıralarında İstanbul–İzmir otoyolu Karacabey mevkisinde meydana geldi. Kestel ilçesindeki imalathaneden alınan külçe altınları çevre illerdeki kuyumculara ulaştırmak üzere E.Ö. (21), R.T. (30) ve V.T. (48) zırhlı araçla yola çıktı. E.Ö.’nün kullandığı araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYIP ALTINLARDAN 3'Ü BULUNDU

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan kontrolde, sevk edilen külçe altınlardan 11’inin eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, firma yetkililerinin kayıp altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da destek istediği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu kayıp külçe altınlardan 3’ü, jandarma ekiplerinin araç içinde gerçekleştirdiği aramada bulundu.

‘KÜLÇELERİN BULUNACAĞINA DAİR KANAATİMİZ TAMDIR’

Kalan 8 külçe altının bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, işletme sahibi Fatih Ö. yaşanan olaya ve sonrasında gündeme gelen iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Fatih Ö. açıklamasında, “İzmir-İstanbul otoyolunun Bursa Karacabey mevkisinde, 20 Ocak 2025 gecesi değerli maden taşıyan zırhlı aracımızın karıştığı trafik kazasına ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yapılmıştır.

Yaşanan olayda herhangi bir sabotaj, kasıt ya da art niyet söz konusu değildir. Kazaya karışan araçta görev yapan personellerimiz, tamamı kendi bünyemizde yer alan güvenilir ve deneyimli çalışma arkadaşlarımızdır. Personelimizin sağlığı ve güvenliği şirketimiz için her şeyin önündedir. Bu elim kazada görevli personellerimizin hafif yaralanmalarla kurtulmuş olması en büyük tesellimizdir.

Kaza sonrası yapılan kontrollerde, araçta taşınan 11 adet 1 kilogramlık külçe altının bir kısmının kazanın etkisiyle aracın iç bölümünde farklı noktalarda bulunduğu tespit edilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen külçelere yönelik arama çalışmaları, hurdaya dönen araç içerisinde ve olay sahasında, güvenlik güçleriyle koordineli şekilde titizlikle devam etmektedir. Bu külçelerin de bulunacağına dair kanaatimiz tamdır. Süreç, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde şeffaf ve kontrollü biçimde yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Olaya ilişkin Karacabey Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma sürüyor.