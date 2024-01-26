HAZIRLANIŞI: Kuzu kolu satırla iri iri doğruyoruz. Geniş bir tencereye sıvıyağ döküyoruz ve etleri koyarak kavuruyoruz. Soğanı iri doğrayarak tencereye alıyoruz. Salçasını, defne yaprağını, sarımsağını da ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Sıcak suyunu veriyoruz. Tuzunu ve tane karabiberini de atıyoruz.Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Arpa şehriyeyi sıvıyağ koyduğumuz tencerede kavuruyoruz. Kavurduğumuz arpa şehriyeyi fırın kabına döküyoruz. Pişmek üzereyken altını kapattığımız etleri şehriyenin üzerine yerleştiriyoruz. Tencerede kalan sosu da üzerine gezdiriyoruz. Domates ve biberleri doğrayıp üzerine atıyoruz.Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirerek servis ediyoruz.

ANKARA TAVA

1 kuzu kol

3 su b. arpa şehriye

1 soğan

1 çorba k. salça

2 defne yaprağı

2 diş sarımsak

2 domates

4 köy biberi

Sıvıyağ

Tane karabiber

Tuz

Su