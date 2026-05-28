Geçen yıl haziran ayında yapılan NATO Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, 2026 yılındaki zirvenin Türkiye’de düzenleneceği açıklanmıştı. Karar uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulurken, zirvenin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği duyuruldu. Başkentte zirve hazırlıkları yoğun şekilde sürerken, kentte yaşayan vatandaşların ve Ankara’ya gelecek liderlerin süreçten olumsuz etkilenmemesi için çeşitli tedbirler alınacak.

9 İLÇEDEKİ KAMU ÇALIŞANLARINA 9 GÜN İZİN

NTV'nin haberine göre Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

O TARİHLERDE SINAV DA YAPILMAYACAK

Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi kritik alanlarda görev yapan personelin idari izin kapsamı ise Ankara Valiliği tarafından belirlenecek. Ayrıca kritik zirvenin gerçekleştirileceği tarihlerde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler de yapılmayacak.