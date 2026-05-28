Bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı döneminde yoğun ilgi gördü. Muş, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bilecik ve Eskişehir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen besiciler ile İnegöllü üreticilerin yer aldığı pazarda bayram öncesi doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştı. Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmesi amacıyla tüm imkanların yer aldığı pazar, modern altyapısı ve sunduğu imkanlarla hem satıcıların hem de alıcıların memnuniyetini kazandı.

TOPLAM 4 BİNE YAKIN KURBANLIK ALICI BULDU

Şehir dışından 1225 kurbanlığın getirildiği pazarda bugün itibariyle 700’ü köylü pazarı bölümünde olmak üzere toplam 1925 büyükbaş kurbanlıktan 1890’ı satıldı. Büyükbaş satışlarının yanı sıra yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvan da vatandaşlarla buluştu. Toplamda büyükbaş ve küçükbaş 4 bine yakın kurbanlık İnegöl Belediyesi hayvan pazarında alıcı buldu. Bayram süresince yaşanan yoğunluğa rağmen pazarda düzenli ve kontrollü bir süreç yürütüldü.

BÖLGENİN EN HAREKETLİ PAZARI

İnegöl Belediyesi tarafından hizmete sunulan Modern Hayvan Pazarı; geniş padok alanları, sosyal donatıları, veteriner hizmetleri, hijyenik yapısı, ulaşım kolaylığı ve güvenlik imkanlarıyla hem üreticilere hem vatandaşlara önemli avantajlar sundu. Özellikle şehir dışından gelen besiciler, pazarın sunduğu modern imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, vatandaşlar da rahat ve güvenli alışveriş ortamından dolayı İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti. İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, bu yıl da bölgenin en hareketli ve tercih edilen Pazarı olma özelliğini sürdürdü.

HAYVAN PAZARI 11 HAZİRAN’A KADAR KAPALI KALACAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hem farklı şehirlerden gelen üreticilere hem de İnegöllü üreticilere kurbanlıklarını satmak adına İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarını tercih ettikleri için teşekkür etti. Hayvan Pazarında bayram sürecinin ardından temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılacağını duyuran Başkan Taban, “Her hafta Perşembe günü açılan hayvan pazarımız, bu hafta zaten bayramın ikinci gününe denk geliyor. 4 Haziran tarihinde ise önümüzdeki hafta Perşembe günü bir hafta süreyle kapalı olacak. 11 Haziran Perşembe günü yeniden açılacak. Bu süreçte hayvan pazarımızda titiz bir temizlik işlemi ve dezenfekte çalışması yapılacak. İlerleyen dönemler için pazarımız en güzel şekilde hazırlanmış olacak. 11 Haziran Perşembe günü pazarımız yeniden açılacak” dedi.