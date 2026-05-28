Olay, Hikmet Şahin Kültür Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgada darp sonucu yaralanan M.Ç. (22), Ü.S. (18) ve S.S. (21), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.