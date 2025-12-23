Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Jetin Haymana yakınlarına düştüğü bildirildi.

İÇİNDE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VARDI

Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'nın olduğu açıklandı.

Haddad, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 5 YOLCU TAŞIYORDU

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu sözleri kullandı:

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Ankara'da düşen jete ait parçalar bulundu. Öte yandan ekiplerin uçağın enkazına ulaştığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya uçağın enkazına ilişkin şu açıklamada bulundu:

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.