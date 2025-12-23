Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Devrim Şahin, Tammy Abraham.
Maçtan Önemli Dakikalar
1' Maç başladı.
33' Beşiktaş'ta ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Abraham, sağından koşu yapan Cerny'nin koşu yoluna pasını attı. Cerny ters ayağıyla yaptığı vuruşta topu Tarık'ın bacak arasından ağlarla buluşturdu.
33’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Cerny)
43' Fenerbahçe'de Marco Asensio penaltıdan yerden ortaya düzgün bir vuruşla maça eşitliği getiriyor.
43’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş (Asensio) (P)
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
46' İkinci yarı başladı.
90+1’ Gol… Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Cerny)