Olay, İnegöl’e bağlı Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, duvar kenarında bulunan bir koltuk, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Yangını fark eden bir kadın, evinin bahçesinden uzattığı hortumla alevlere müdahale etti. Kadının zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere ve araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.