Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

'İÇİNDE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VARDI' İDDİASI

Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'nın olduğu belirtiliyor.

HADDAD, BUGÜN BAKAN GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etti.

Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.