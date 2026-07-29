İnegöl İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir otomotiv firmasının bahçesinde antenleri ile birlikte yaklaşık 15 cm büyüklüğünde etçil çekirge bulundu.

İlk defa farklı bir türde ve büyüklükte çekirge gören işçiler, yaptıkları araştırma sonucunda ölü halde bulunan türün etçil çekirge olduğunu saptadılar.

Adının etçil olması nedeniyle insanlara zarar verdiği düşünülen çekirgenin, ekosistem için oldukça faydalı olduğu belirlendi.

Uzmanlar etçil çekirgenin insanlara herhangi bir zarar vermediğini, hatta bu türün korunması gerektiğini ifade ettiler.

Etçil çekirgelerin zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yok ederek ekolojik sisteme büyük katkı sunduğu kaydediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi