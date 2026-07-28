Hastasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Kolonya kaynaklı meydana gelmiş. Sosyal medyada alkol oranı farklı olan kimyasallarla, onları ateşe verip 'Bir şey olmuyor' biçiminde videolar paylaşılıyor. Çocuklar da bu yüzden ağır yanıklarla bize sevk ediliyor. Bazen ölümlere ya da kurtulsalar dahi ömür boyu sürecek sakatlıklara sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan üç çocuklu bir ailenin ortancası olan 15 yaşındaki Y.E.A., iddiaya göre 15 Haziran akşamı ağabeyinin kuaför dükkanında bulunduğu sırada elindeki şişeyle ellerine kolonya döktükten sonra çakmağı çakınca bir anda tutuştu. Alevler içinde feryat eden çocuğu fark eden çevredekiler hızlıca yardımına koştu. Ardından hastaneye kaldırılan çocuk, Avrupa'nın en büyük yanık merkezlerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

El, yüz ve kollarında yanıklar

Yanık Tedavi Merkezi'nde takibi yapılan Y.E.A.'nın ellerinde, yüzünde, kollarında ve karnında olmak üzere yüzde 25 oranında yanık bulunduğu saptandı. Gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerin ardından Y.E.A. kontrolleri devam etmek üzere taburcu edilirken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, süreç hakkında bilgi verdi. Turan, çocukların zaman zaman sosyal platformlarda gördükleri kolonya yakma trendlerini denerken bu tarz acı olaylar yaşayabildiğini belirterek mühim ikazlarda bulundu.

"Bomba gibi patlıyor, her tarafına yayılıyor"

Evladının geçirdiği kazayı anlatan baba E.A., "Büyük oğlumun berber dükkanı var, onun yanında çalıştığı esnada kolonya kutusuyla oynadığı sırada elindeki çakmağı yakınca alev alıyor. Kolonya bidonu ikiye bölünüyor, bomba gibi patlıyor. Orada bulunmadığım için komşumuz yetişiyor, söndürüyorlar. Şu an sürecimiz olumlu ilerliyor. Patlayınca her tarafına yayılıyor, yanık oluşuyor, elbiseler tenine yapışıyor. Gençlerimizden ricam; böyle şeylerle oynamayalım. Oldukça tehlikeli bir durum, biz şu an büyük bir acı çekiyoruz" dedi.

"Bir şey olmuyor' diye videolar çekiliyor, çocuklar yanıklarla bize getiriliyor"

Hastasına dair bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan, "Hastamız 15 yaşında ve yaklaşık yüzde 25 yanık oranıyla geldi. Ailenin belirttiği üzere alkol kaynaklı olduğu, alkolün aniden parladığı şeklinde. Maalesef bu hususta sosyal medyada alkol oranı değişen birtakım kimyasallarla, onları yakıp ‘Bir şey olmuyor' tarzı videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer eylemler yapmaya çalışırken çok ağır yanıklarla bize getiriliyor. Bu olay da kolonya sebebiyle gerçekleşmiş. Sönmek bilmeyebiliyor, alkol yangınını söndürmek de epey güç. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömrü billah sakat kalacak bir boyuta da sürüklenebiliyor, çok dikkat etmek gerekiyor. İzlenme sayılarını yükseltmek için enteresan videolar çekiliyor, bunları uygulamamak lazım, son derece tehlikeli işler" diye konuştu.

"Anne çocuk da geldi, yine alkol kaynaklı"

Geçtiğimiz günlerde bir anne ile çocuğunun benzer bir şikayetle kendilerine müracaat ettiğini belirten Turan, "Anne çocuk da geldi, yine alkol kaynaklı, anne yanmış, çocuk söndürmeye çalışmış. Bazen ölümlere ya da kurtuldukları takdirde ömür boyu sürecek sakatlıklara, görme kayıplarına yol açabilecek senaryolara varabiliyor. Yanık vuku bulduğunda kesinlikle 15-20 dakika en azmusluk suyuna tutulmasını ısının uzaklaştırılması açısından tavsiye ediyoruz. Su ne aşırı soğuk ne de sıcak olmalı. Akabinde de ıslak pansumanlarla, nemli bezlerle oradaki hararetin alınarak bir sağlık merkezine müracaat edilmesini öneriyoruz. 15 yaşındaki hastamızın yüzünde, kollarında ve göğsünde yanık bölgeler var. Yüz hasarı bazen kalıcı izlere dönüşebiliyor" sözlerini sarf etti.